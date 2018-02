Forn va denunciar que Pérez de los Cobos va plantar els Mossos l'1-O

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn va denunciar davant el jutge Llarena que el responsable de la coordinació dels cossos policials, Diego Pérez de los Cobos, va deixar plantats els Mossos en les reunions previstes per a l'1 d'octubre. Segons va relatar en la declaració de l'11 de gener passat, Pérez de los Cobos va convocar quatre trobades, segons consta en l'àudio de la declaració. A la primera reunió, però, no es va presentar, i quan l'aleshores major Josep Lluís Trapero li va recordar, Pérez de los Cobos va assegurar que se n'havia oblidat i va donar per suspeses totes les trobades.