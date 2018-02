El jutge del Vendrell envia el cas del 3% a l'Audiència Nacional

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell, Josep Bosch, ha decidit inhibir-se de la causa anomenada del 3%, que investiga suposades comissions irregulars pagades a CDC per empresaris per tal de guanyar concursos públics, i traspassar-la a l'Audiència Nacional espanyola, a causa de la seva elevada complexitat, el número d'investigats, el fet que afecta tres demarcacions –Tarragona, Barcelona i Girona– i té possibles connexions amb paradisos fiscals.

Tal com va demanar fa unes setmanes la Fiscalia Anticorrupció, el jutge creu que la causa oberta inicialment per prevaricació, suborn i malversació pels suposats pagaments de Teyco a l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué per construir un aparcament ha derivat en una causa judicial molt extensa que depassa les seves atribucions. Així, recorda que hi ha desenes d'investigats per prevaricació, suborn, alteració dels preus de concurs públic, malversació de fons, frau fiscal, blanqueig de capitals i finançament il·legal de partits polítics. Inicialment només s'investigava l'Ajuntament de Torredembarra, però ara també estan sota lupa judicial els consistoris de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Lloret de Mar, Figueres i Olot, a més de l'empresa de la Generalitat Infraestructures.cat, el Port de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i l'empresa de l'Ajuntament de Barcelona Bimsa, així com les empreses que suposadament haurien pagat les comissions irregulars: Teyco, Copisa, Rogasa i Oproler. Això fa que la causa abasti almenys tres audiències provincials.

Per justificar la inhibició, el jutge diu que es compleix un altre dels requisits perquè l'Audiència Nacional se'n faci càrrec: el greu perjudici a l'economia espanyola.