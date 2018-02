JxCat vol reformar el reglament del Parlament

? JxCat va registrar una petició a la mesa, presidida per Roger Torrent, perquè activi la comissió de la reforma del reglament de la Cambra. La mesa i la junta de portaveus ara hauran de valorar aquesta petició. La comissió del reglament no podria quedar vetada pel 155 precisament perquè, tot i tenir rang legislatiu, no està relacionada amb el Govern, de manera que ja es pot activar, ja que s'entén que té un caràcter «permanent».