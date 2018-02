Llarena demana una fiança al Partit per la Llibertat si vol acusar el procés

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha fixat fiances de 7.000 euros per a Durán&Durán Advocats i per al Partit per la Llibertat –formació ultradretana formada el maig del 2012– que hauran d'abonar si volen ser tinguts com a acusació popular en el procediment contra el procés que instrueix contra 28 líders independentistes. La interlocutòria té data de l'1 de febrer i s'assenyala que, un cop notificat, tant el bufet com el partit tenen 8 dies per dipositar la fiança, la qual cosa els donarà dret a «intervenir en les actuacions sota una mateixa adreça i representació».