Els lletrats tenen previst entregar avui l'informe de la investidura a Torrent i la mesa

Els lletrats del Parlament ja tenen llest l'informe sobre els terminis de la investidura, però esperaran fins avui per lliurar-lo perquè ahir el president de la Cambra, Roger Torrent, era a Madrid visitant els presos sobiranistes. Així ho van explicar fonts parlamentàries, que van detallar que els lletrats tenen previst lliurar l'informe avui tant a Torrent com a la resta de membres de la mesa del Parlament.

L'informe havia de lliurar-se dimarts passat, però el seu contingut ha despertat diferències entre els lletrats, que han estat elaborant diverses versions fins aconseguir una definitiva signada pel secretari general del Parlament, Xavier Muro. El document s'havia encarregat al lletrat major, Antoni Bayona, però el text que va redactar inicialment no va generar consens i es va optar per reformular-lo a través d'altres lletrats.

Tots els juristes –també Bayona– coincideixen que no hi ha hagut una investidura fallida i que, per tant, no ha començat a córrer el compte enrere de dos mesos que la llei fixa com a termini per investir un candidat abans d'una convocatòria automàtica d'eleccions. Si bé els juristes coincideixen en la tesi que el temps no cor-re, divergeixen en si és necessari assenyalar Torrent com a responsable de desbloquejar la situació perquè no s'eternitzi. Bayona era partidari d'assenyalar vies de desbloqueig i així ho va plasmar en el seu primer informe, però altres juristes no hi estan d'acord i havien exigit ser menys explícits.