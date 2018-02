Puigdemont i la Guàrdia Civil es perfilen com a protagonistes de les rues de Carnaval

El Carnaval fa una mirada irònica de la realitat social i política del moment. L'edició d'enguany està molt marcada per la situació que viu Catalunya. D'aquesta manera, Carles Puigdemont serà un dels protagonistes de la jornada a les rues de localitats com ara Sallent, Berga, Igualada, Martorell, Olesa, Sant Joan, Súria i Santpedor, a banda de Solsona, on també hi serà present. De perruques encara se'n troben; les caretes s'han exhaurit.

Una de les disfresses estrella d'aquest any és, sens dubte, la de Carles Puigdemont. Moltes persones tenen clar que es posaran a la pell del president i líder de JxCat aquest cap de setmana. L'element més venut ha estat la careta del polític. De fet, les existències es van esgotar a Manresa fa dies. Aquest és un producte que no es trobava a totes les botigues d'articles festius, i per això els clients han rastrejat el màxim d'establiments a la recerca de la careta del president. L'altra peça clau per convertir-se en Puigdemont és la perruca, que també ha estat tot un èxit a les botigues de disfresses. Sandra Muñoz, de la botiga La Traca, confirma la febrada de la gent per disfressar-se de Carles Puigdemont: «Tothom ve a buscar caretes i perruques, s'ha convertit en un autèntic boom que no esperàvem».

Al mateix temps, una altra caracterització que es veurà força aquest cap de setmana és la de policia, especialment de guàrdia civil. Si bé aquesta ja és una disfressa habitual per donar peu a tot tipus de bromes sobre l'autoritat, aquest any s'està venent encara més i per fer figures de mofa de diferent tipologia. En molts casos, de fet, es podran veure combinacions peculiars. Hi ha hagut compres conjuntes de perruques de Puigdemont amb tricornis, uniformes de policia i, en alguns casos, fins i tot de presos, amb les manilles incloses.

Les responsables de la botiga de disfresses i articles de festa Party Fiesta comenten que no van rebre caretes de Puigdemont. Tot i que els n'han demanat, afirmen que els clients feien més broma que no pas peticions formals. Han venut perruques que recorden l'aspecte de Carles Puigdemont, però asseguren que, tot i que han tingut més sortida que altres anys, elles no poden parlar d'una venda exagerada. En aquest establiment diuen el mateix sobre els uniformes i barrets de policia: «Se n'ha venut algun més del que és costum, encara que tampoc ha estat una cosa exagerada».



Un Carnaval tenyit de groc



El color del Carnestoltes aquest any serà el groc. Especialment a la botiga de roba Selecció del Retall, els ha quedat clar que el d'aquest cap de setmana és un Carnestoltes diferent. Miquel Argelich, propietari del negoci, explica que «ja fa mesos que es ven més tela groga del que és habitual, però de cara al Carnestoltes encara s'ha notat més». Els clients que hi van ja tenen decidit què faran amb la tela: «Sobretot la volen per crear capes grogues, i també molts per crear-se la disfressa de Piolín», afegeix Argelich, en referència al creuer que acollia els policies desplaçats a Catalunya pel referèndum de l'1 d'octubre.

La gent, doncs, es personalitzarà la disfressa amb el color groc com a base i element dominant. I a partir de la tela, cadascú fa córrer la imaginació. En canvi, a les botigues de disfresses ja fabricades no s'ha disparat tant la venda d'aquest color, si bé ha augmentat lleugerament. A La Traca «s'ha venut algun barret groc més, potser, però en general no s'ha notat gaire canvi en això», assegura Sandra Muñoz. Coincideix, així, amb l'equip de Party Fiesta, que no ha observat variacions en el volum de vendes d'aquest producte, probablement perquè de peces ja fetes, com barrets o bufandes, la gent ja en té i no són un producte específic d'una botiga de disfresses, sinó que es tracta de peces de roba normal i corrent que també es pot fer servir en la vida quotidiana.

En tot cas, queda clar que entre els elements grocs i les referències a Puigdemont i la policia, la política formarà part del Carnaval.