Rajoy insta el Parlament a escollir «de forma normal un president normal»

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir en un dinar informatiu a Madrid que en la mesura que els ciutadans catalans «van votar amb normalitat» el 21-D, ara «és a les mans del nou Parlament català elegir de forma normal un president normal».

«És quelcom tan senzill com que un candidat pugui ser present a la seva investidura, que estigui al seu lloc i pugui ser-hi, i que un cop elegit pugui exercir el càrrec, governar, debatre amb l'oposició i sotmetre's al seu control», va dir. Un president, va concloure, que «no estigui immers en procediments judicials». En aquest sentit, va llançar el següent «missatge de tranquil·litat» als catalans: «Mentre el nou Parlament busca un president que ho pugui ser, o bé es repeteixen eleccions, si no el troben, Catalunya no estarà sense govern, perquè l'article 155 és la garantia que se segueixen atenent els serveis essencials i les necessitats reals dels catalans».

Rajoy insistia d'aquesta manera en la impossibilitat d'investir Puigdemont, però també va adreçar un missatge a la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. De la mateixa manera que «cada vegada són més els catalans que es pregunten quant de temps es pot mantenir una Caomunitat Autònoma sotmesa a la voluntat d'una sola persona», va dir, «també comprenc que molts altres no entenguin que no es presenti una alternativa constitucionalista a la situació actual».

A preguntes del presentador, Rajoy també va afirmar que el seu executiu va aplicar el 155 «en el millor moment possible» i després de negociar-ne el contingut amb el PSOE i Ciutadans, i d'assegurar que aquesta actuació s'entengués a Europa. En aquest sentit, va apuntar que el seu executiu tenia quatre prioritats mitjançant el 155: les finances, la seguretat, les ambaixades i TV3, tot i que en ares del pacte amb la resta de forces «dels quatre objectius en vaig aconseguir 3» i no va poder intervenir TV3.

Rajoy va insistir també que té «la consciència tranquil·la» respecte al fet que no s'han pagat actuacions per dur a terme l'1-O amb diners del FLA, contràriament al que diu el jutge de Barcelona que investiga el referèndum. En tot cas va afirmar que si algú li porta una factura on es demostri que l'1-O es va pagar amb diners del FLA «rectificarà».