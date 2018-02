La segona nevada emblanquina Barcelona i fa tancar escoles gironines

Malgrat l'alerta d'una nevada a les comarques del litoral català, Barcelona va quedar ahir només enfarinada a causa del temporal de fred. La neu va agafar a la ciutat de Barcelona, sobretot a la zona del Tibidabo, mentre que també van caure ruixats de neu granulada a la platja de la Barceloneta, el sector de la Vila Olímpica i el barri del Poblenou.

On sí que es van patir més els efectes de la neu va ser a la província de Girona. Sis escoles de la comarca del Gironès i 14 de la Selva van haver de tancar. Segons el departament d'Ensenyament, més de 7.000 alumnes es van veure afectats. D'altra banda, segons va informar el Servei Català de Trànsit la circulació a l'A-2, a Caldes de Malavella, va quedar normalitzada ahir a la tarda, després que al matí la neu i el gel a la calçada entorpissin el trànsit. Tampoc constaven problemes a l'AP-7. A la resta de Catalunya no es tenia constància d'altres cancel·lacions en les rutes escolars ni centres tancats com a conseqüència de la neu caiguda des del principi de setmana. Protecció Civil va desactivar al vespre l'alerta del pla Neucat davant una millora de les condicions meteorològiques.