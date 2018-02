Serrat assegura que el procés està en un «atzucac» i és «la fira dels disbarats»

El cantant Joan Manuel Serrat va assegurar ahir que el procés sobiranista català es troba en «un atzucac» i la situació actual és «la fira dels disbarats». «Cada dia ocorren coses, hem passat de tenir un president a tenir-ne dos, i en aquests moments ja no sé on és. Deuen estar marejant la perdiu i acabaran marejant-se ells», va lamentar el cantautor durant la presentació a Madrid d'una gira per commemorar el disc Mediterráneo. «L'independentisme està en un cul-de-sac, però això no significa que s'hagi acabat, perquè ha existit, existeix i existirà», va afegir Serrat.