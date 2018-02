Torrent assegura a Junqueras i Forn, a la presó, que lluitarà pels seus drets

El president del Parlament, Roger Torrent, va visitar ahir Oriol Junqueras i Joaquim Forn a la presó d'Estremera, a la sortida de la qual va apuntar que durant la trobada els havia reiterat que «en l'exercici del càrrec de president del Parlament de Catalunya defensaré fins a les últimes conseqüències els seus drets polítics», que passen per «fer tot el possible perquè siguin a casa».

Torrent també va assegurar que defensarà que els diputats «puguin exercir lliurement i facin de representants» dels ciutadans, fet que «no només passa per votar al ple del Parlament sinó per poder exercir plenament tots els drets i responsabilitats que comporta ser diputats».

La reunió, que va durar tres hores, va ser «molt profitosa des del punt de vista humà i de visió de país», tot i que no en va voler donar més detalls ni explicar les qüestions que s'hi van abordar relacionades amb la investidura. A la sortida va explicar que els havia vist «serens» i que enviaven «un missatge de tranquil·litat i alhora de fermesa i de dignitat». Segons el president del Parlament, la reunió va ser «molt emotiva», però també s'hi va parlar «del país, de la situació política i de la situació personal». També hi va ser l'advocat de Junqueras, Andreu Van Der Eynde, l'exconseller de la Presidència i lletrat de la defensa Francesc Homs i el portaveu del PDeCat al Senat, Josep Lluís Cleries.

En declaracions a la premsa, Torrent va insistir que Junqueras i Forn –igual que Sànchez i Cuixart, a qui va visitar posteriorment a Soto del Real– són «homes de pau amb profundes conviccions democràtiques» que «representen el poble de Catalunya i que mai haurien de ser, per les seves idees, a la presó».

Torrent va arribar al centre penitenciari quan faltaven 20 minuts per a les 9 del matí, i en va sortir a les 12. Després d'Estremera, el president del Parlament es va desplaçar al centre de Soto del Real per visitar també l'expresident de l'ANC i número dos de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Segons va afirmar aquest dimecres el Parlament de Catalu-nya, l'objectiu de la visita era «poder defensar els drets dels 135 diputats, dels que poden ser al Parlament, però també dels que són a la presó i a l'exili». «El president pretén poder tenir un diàleg franc, continuat i tranquil amb els dos diputats de la cambra i, a la vegada, poder conversar també amb Forn i Cuixart».