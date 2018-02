Vestits d'animals, sortida d'urgència per a un Carnaval que arriba d'hora

A part de les disfresses lligades a l´actualitat, tots els comerciants coincideixen que les que tenen més èxit són els vestits sencers que representen un animal. Per una qüestió de comoditat, els últims anys aquest tipus de disfressa s´ha instaurat com la més utilitzada. Per la seva banda, els nens i nenes de Manresa opten per les clàssiques disfresses de superherois, princeses i personatges de pel·lícules i dibuixos animats.



Compres a última hora



A les botigues de disfresses i articles de festa pràcticament no donen l´abast. Sandra Muñoz, de La Traca, assegura que «aquests dies, quan arribo al matí per obrir la botiga ja hi ha una cua de gent esperant per comprar». El telèfon no para de sonar, a les botigues especialitzades, i més a la tarda, quan la feina es multiplica. És habitual que molta gent esperi als dies previs al Carnestoltes per comprar, però «aquest any la gent va més a última hora perquè arriba molt aviat, enganxat a Nadal.

L´any passat va caure més tard i vam vendre més per encàrrec», diu Muñoz. La falta de previsió fa que les existències s´esgotin sense marge de maniobra perquè la botiga faci noves comandes, de manera que molts clients que volien encarregar una disfressa aquesta setmana ja no hi eren a temps i s´havien de conformar amb el que hi havia disponible. Miquel Argelich, de Selecció del Retall, segueix aquesta línia i, de fet, ahir encara empaquetava els enviaments: «Demà arribarà als clients i després s´hauran de muntar la disfressa per dissabte», deia.