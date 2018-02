Una allau obliga a aturar el servei del Cremallera de Núria durant tot el cap de setmana

Una allau ha obligat aquest dissabte al matí a tancar el servei del Cremallera de Núria (Ripollès) durant tot el dia. L'incident, que ha estat provocat per personal expert de la vall i no ha provocat cap ferit, ha enterrat de neu la via per on passa el ferrocarril, cosa que n'ha impedit la circulació.

Tot plegat ha passat a la zona de Fontnegre, i ha fet que, per precaució, es mantingui tancat tant el servei com l'estació durant tot el diumenge. Els clients de l'Hotel Vall de Núria i els de l'alberg són els únics que han pogut accedir a la zona, a través d'un cremallera especial que anava precedit d'una màquina llevaneu.

Durant tot el dissabte la vall ha registrat altres allaus, no provocades, però en cap cas hi ha hagut ferits ni danys materials.