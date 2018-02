Ciutadans proposa suprimir el català com a requisit per a la funció pública

Ciutadans ha reclamat que el coneixement del català i de les altres llengües dites cooficials no sigui un requisit, encara que es mantingui com a mèrit, per accedir a un lloc de treball en la funció pública, amb la finalitat que l'idioma no sigui una «barrera» per accedir a una ocupació en l'administració. Una proposició de llei, va explicar ahir en una roda de premsa al Congrés el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, que registraran la setmana vinent.

Aquesta iniciativa modifica la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic per impedir que una legislació autonòmica, va dir Villegas, pugui imposar la llengua d'aquest territori de manera genèrica. Per tant, segons els canvis que Cs planteja, el coneixement del català només podrà ser considerat com un mèrit a valorar, en el context de la realitat social del lloc de treball i de manera «proporcionada» a aquest. En posar exemples, Villegas va assenyalar que per a un professor de català seria un requisit l'idioma propi de Catalu-nya, però no per a un cirurgià, encara que podria puntuar per accedir a aquesta plaça.