La dona de Forn denuncia que els presos estiguin a Madrid

La dona de Joaquim Forn va denunciar ahir que el fet de tenir els quatre líders independentistes en presons madrilenyes i no catalanes «forma part del càstig i de l'escarment». «Ja els va bé que les famílies patim això», va dir Laura Masvidal en una entrevista a l'ACN, en què també va criticar que fins ara el jutge Llarena no hagi acceptat el trasllat a centres penitenciaris de Catalunya. Després de la interlocutòria judicial de divendres passat, que mantenia Forn a la presó, Masvidal va dir que el conseller destituït s'havia adonat que no hi ha «molt més recorregut» per intentar l'excarceració «perquè la voluntat de mantenir-los allà com a ostatges queda molt palesa».

Segons ella, tant Forn com la seva família necessiten «uns dies per refer-se» de l'última decisió del jutge Llarena. Amb tot, Masvidal també va apuntar que «el convenciment que no ha fet res dolent i que totes aquestes resolucions no s'aguanten jurídicament» fan que el conseller de l'Interior del Govern de Puigdemont s'ho prengui «d'una altra manera», tot i que «tinguin un cert pànic per com pot acabar això, o com de llarg pot ser». En aquest sentit, tant Forn com els altres líders polítics entre reixes «han entès» que són «ostatges» i que la seva causa «és del tot política», va dir Masvidal, que durant l'entrevista també va apuntar que el fet de no tenir «a la vista» un calendari per sortir de la presó «és complicat de gestionar». De fet, va dir, «pot ser que els tinguin com a ostatges fins que algú consideri que a fora ja no hi ha ningú que pensi com ells i que no es puguin generar mobilitzacions, que són legítimes».



Vessant econòmic

Una de les conseqüències més negatives per a les famílies de la destitució del Govern i l'empresonament de consellers destituïts és l'econòmica, va apuntar la dona de Joaquim Forn. Segons ella, tot i tractar-se de famílies «acomodades», ara «s'han quedat a un nivell d'ingressos sota mínims». De fet, Masvidal va recordar la despesa que suposa cada visita als centres penitenciaris, destaca que tant Estremera com Soto del Real són a uns 650 quilòmetres de Barcelona per carretera. Masvidal va recordar que els consellers no tenen dret a l'atur i només poden optar a una «pensió com a exconseller» limitada en el temps. Tot i ser «petita», la família de Forn s'hi ha acollit i ja l'està cobrant. «Aquest país és solidari, si ho necessitem farem crides», va afegir.

En aquesta línia, Masvidal explica que, «per canalitzar la solidaritat» de la ciutadania, el novembre passat es va crear l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), que integra quinze famílies dels líders independentistes a la presó, en llibertat sota fiança o a Brussel·les.