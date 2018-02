ERC no signa la reforma de la llei i només avalarà un «acord global»

ERC no es va adherir divendres a la proposta de JxCat per reformar la Llei de Presidència, i només avalarà un «acord global de legislatura» que derivi en dos fets: reconèixer els membres cessats del Govern a Brussel·les i acordar una investidura operativa i efectiva a Catalunya.

Així, ERC planteja que difícilment té recorregut presentar iniciatives individuals per arribar a un pacte d'investidura, i que convindria un acord global que inclogui un «Pla de Govern» complet.

Els republicans consideren que la negociació ha de tenir tres àmbits, i que el pacte arribarà quan els tres estiguin tancats: com reconèixer el Govern a Brussel·les, com fer una investidura en el Parlament amb garanties, i el Pla de Govern que defineixi «què farem en aquesta legislatura». Els republicans afegeixen que aquest acord ha d'anar acompanyat d'un calendari definit que tingui com a únic objectiu posar fi a l'article 155 i que «Sáenz de Santamaría deixi de ser la presidenta il·legítima de la Generalitat».



El problema és al Parlament

Dels tres punts que ERC planteja que ha de tenir el pacte final, el que genera més divisió entre els grups és el segon, sobre com investir Puigdemont a la Cambra catalana. JxCat insisteix a investir Puigdemont a distància, mentre que ERC considera que aquest pla té llacunes perquè obriria un contenciós judicial amb l'Estat.