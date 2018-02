Forcadell va negar al Suprem haver proclamat «res»

? Carme Forcadell va assegurar davant del jutge Pablo Llarena que no va proclamar «res» el 27 d'octubre, dia de la declaració de la República catalana. Així ho posa de manifest una part de la declaració feta el 9 de novembre, en la qual la fiscal Consuelo Madrigal li pregunta si va «proclamar» l'aprovació de les propostes de resolució per les quals es declarava la independència. «No vaig proclamar res, senyoria. Vaig dir si havien estat aprovades o suspeses, com faig en altres ocasions», va contestar.