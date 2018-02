La Generalitat veu un model docent "gairebé medieval" a les universitats

Els estudiants actualment de Secundària que s'han format en base a projectes innovadors i centres que han primat la renovació pedagògica arribaran d'aquí a pocs anys a la universitat i s'hi trobaran un model "gairebé medieval". Així ho defineix Josep-Eladi Baños, director del programa d'innovació universitària Margalida Comas i Camps que acaba d'engegar la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb l'objectiu de renovar l'ensenyament a les universitats catalanes. Per aconseguir-ho, un dels eixos és crear un programa formatiu compartit amb totes les universitats, públiques i privades, que formi els professors novells en l'exercici docent més avançat. El contingut es dissenyarà un cop el consell assessor estigui creat i comencin a funcionar els diferents grups de treball, però Baños augura que podria implantar-se de cara al curs 2019-2020.

Els responsables del programa d'innovació universitària, que té el seu símil a la Primària i Secundària amb el MIF, el programa de millora i innovació i formació per a mestres, creuen que el curs, comú a totes les universitats, ha de poder donar les bases als futurs professors d'alguns aspectes com ara les característiques de la seva funció, entendre com són els procediments d'aprenentatge dels joves, quines fórmules existeixen per avaluar o el potencial de les noves tecnologies a l'aula.

Baños ha explicat que ha de ser un programa per a professors que comencen la seva carrera docent, però no descarta que s'hi puguin adreçar també professors experimentats amb ganes de millorar les seves eines. L'objectiu és trencar la tradició actual que permet ser professor universitari sense cap formació concreta.

Per dissenyar aquest programa, Baños confia que les universitats col·laboraran per acordar el contingut i la fórmula concreta. D'entrada, el director del Margalida Comas i Camps, descarta que tingui un format de màster, sinó que apunta més aviat cap al format de seminaris que es podrien seguir durant aproximadament un curs acadèmic. Tot i això, Baños ha recalcat que els detalls han de sortir d'un dels primers grups de treball que encarregarà el consell assessor, l'organisme amb representació de totes les universitats i experts en docència, que supervisarà totes les accions i iniciatives del programa.

Aquest consell assessor estarà format per uns 18 membres. Dotze seran representants de cada universitat, primordialment amb perfil de professor, i entre 5 i 6 membres amb competències especials en renovació pedagògica, proposades pel Departament. Aquest consell assessor encarregarà a diferents grups de treball les propostes com poden ser aquesta formació o d'altres iniciatives, i aquests grups hauran de lliurar al mateix consell assessor els informes pertinents per acabar de prendre les decisions adequades.

Per exemple, Baños també és partidari de recuperar el programa de millora de la qualitat docent que des de fa 10 anys, per culpa de la crisi econòmica, la Generalitat va deixar d'atorgar als equips que treballaven en aquesta mateixa línia. Serà doncs, una manera de compensar amb recursos els equips que, de forma competitiva, apostin per aquest tipus de projectes d'educació innovadors.

D'alguna manera, el programa Margalida Comas i Camps vol retornar a la funció docent de la universitat el reconeixement que mereix i igualar-lo a la consideració que en aquest moment té la recerca. Per això, també caldrà establir també indicadors de qualitat, que en recerca ja funcionen però que en docència no s'ha definit mai.

El programa Margalida Comas i Camps va ser aprovat pel Govern el juliol passat, i és una iniciativa pionera a Catalunya i també a l'estat espanyol. Tot i la situació política, el programa està operatiu des del passat mes de gener a quatre anys vista.