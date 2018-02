Els Hells Angels van matar el motorista per mantenir l'estatus

Els Mossos d'Esquadra consideren que l'homicidi d'un motorista a Castellar del Vallès el setembre del 2017 va ser una acció de la banda motera Hells Angels per mantenir el seu estatus davant la resta de clubs presents al territori i per assegurar el control sobre les seves activitats.

Així ho va assegurar la policia a través d'un comunicat, en el qual detalla que a quatre dels 19 detinguts el 7 de febrer en l'operatiu contra membres d'aquest club de motos se'ls acusa dels delictes d'assassinat, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a tres d'ells. Per als altres dos detinguts es va acordar la llibertat provisional per un delicte contra la salut pública.