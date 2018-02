JxCat registra la modificació de la llei per poder investir Puigdemont a distància

JxCat registra la iniciativa l'endemà passat que ERC advertís que la consideren difícilment viable perquè seria impugnada de forma immediata davant el Tribunal Constitucional (TC) i obriria un nou contenciós amb l'Estat. La iniciativa es va registrar divendres a la tarda amb la signatura de la portaveu del grup, Elsa Artadi, es va fer en format de proposició de llei i introdueix diverses modificacions de la llei de la Presidència. En primer lloc, es proposa canviar l'article 6, que en el redactat actual permet al president delegar les seves funcions en cas que necessiti ser suplert o substituït per «absència, malaltia o impediment».

La llei no preveu que aquesta situació pugui produir-se al moment de l'elecció del president, és a dir, durant la seva investidura, i Artadi argumenta: «Això fa necessari introduir una modificació en el procediment d'elecció, en els casos que es donin les situacions ja previstes o altres impossibilitats físiques que no permetin al candidat expressar-se oralment» davant el ple.

Per això, proposa afegir un paràgraf a la llei que digui que el candidat a la Presidència «podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció», podent-se fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament de la cambra.



Reunions «a distància»

També es demana afegir un apartat nou a la llei que digui que «tots els òrgans col·legiats previstos es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància», la qual cosa habilitaria Carles Puigdemont a dirigir el Govern de Catalunya des de Brussel·les.

Una altra modificació que proposa JxCat és regularitzar que els òrgans del Govern de Catalunya «es puguin reunir a distància» i que puguin utilitzar mitjans digitals com el correu electrònic, l'audioconferència i la videoconferència.