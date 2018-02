L'ús compulsiu d'Internet, al pla nacional contra les addiccions

L'Estratègia Nacional d'Addiccions inclourà per primera vegada la perspectiva de gènere i l'ús abusiu de les xarxes per part dels menors. Va ser aprovada ahir pel Consell de Ministres amb vigència fins al 2024, liderada pel ministeri de Sanitat i amb el consens de totes les comunitats autònomes, la comunitat científica i la societat civil. I és que, tal com va recordar el delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babín, el 18% de la població d'entre 14 i 18 anys utilitza de forma abusiva les noves tecnologies i, a més, el 9,8% reconeix haver apostat diners en un joc de xarxes socials.

De la mateixa manera, Babín va informar que l'Executiu de Mariano Rajoy està treballant en l'elaboració d'un reial decret, que veurà la llum en els «propers mesos», per regular la publicitat dels jocs d'apostes en espais i activitats dedicades a menors d'edat. «Una part d'aquesta estratègia està focalitzada en l'ús de les noves tecnologies i el joc, i especialment en la utilització que en fan els menors, de cara a donar una resposta que sigui eficient per a la prevenció i la protecció de la salut», va assenyalar Babín, i va informar que les mesures també s'enfocaran per als pares i centres educatius.

Així mateix, la nova estratègia farà èmfasi en la millora de l'accés al tractament de les addiccions en les dones, prioritzarà l'existència de personal format en la matèria de gènere en els dispositius d'atenció i treballarà amb més profunditat en el consum i addicció dels hipnosedants, les úniques substàncies que a Espanya presenten una prevalença més gran en dones que en homes. En aquesta mateixa línia es potenciaran les estratègies dirigides a disminuir el consum nociu d'alcohol i a detectar precoçment aquelles dones que poden trobar-se en risc de sofrir violència masclista pel consum nociu d'alcohol de les seves parelles.

Un altre dels punts clau de la nova estratègia és que, per primer cop, s'ha posat el focus en els majors de 64 anys i, especialment, en aquells considerats com els «supervivents» de l'epidèmia d'heroïna que es va produir els anys 80 i 90 a Espanya. L'objectiu és conèixer les seves actuals necessitats i contribuir a la seva plena integració en la societat.