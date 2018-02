Méndez de Vigo insta Torrent a elegir un president «real i efectiu»

El portaveu del Govern espa-nyol, Íñigo Méndez de Vigo, va instar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, a reunir-se amb els portaveus parlamentaris per designar un candidat «real i efectiu». Segons Méndez de Vigo, la possibilitat d'una presidència «simbòlica» de Puigdemont des de Brussel·les és una «pirueta» i una «burla» a les institucions.

Per aquest motiu va demanar que es deixi de «fer el ridícul» i va apostar perquè el Parlament s'acomodi «al que hi ha». «El que ha de fer el president del Parlament és reunir els portaveus i, dins del marc legal, elegir un president amb totes les competències», va dir. El portaveu del Govern espanyol va fer aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i poques hores després que es donés a conèixer l'informe dels lletrats del Parlament. Méndez de Vigo va assegurar que el seu executiu «no havia tingut temps» d'examinar el contingut de l'informe, però va insistir que la investidura, en tot cas, «s'ha de produir dins dels marges establerts pel TC», que exclou la possibilitat que sigui telemàtica i, en el cas que sigui presencial per a Carles Puigdemont, la condiciona al permís previ del Tribunal Suprem. En tot cas, va instar Torrent a reunir-se «tan aviat com sigui possible» amb els portaveus parlamentaris per proposar un altre candidat.