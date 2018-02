Schulz cedeix a la pressió del partit i renuncia a ser ministre d'Exteriors

El president del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), Martin Schulz, va renunciar divendres a la seva intenció d'ocupar el càrrec de ministre d'Exteriors en un futur Govern de coalició amb els conservadors de la cancellera Angela Merkel, a causa de la forta pressió interna, segons va fer públic ell mateix a través d'un comunicat.

Schulz va explicar que a causa del debat intern dins del partit sobre la seva persona perillava la possibilitat d'obtenir el beneplàcit dels militants en la votació sobre el pacte de coalició acordat dimecres entre conservadors i socialdemòcrates.

«Per això renuncio a entrar al Govern i espero al mateix temps de tot cor que amb això s'acabi el debat al si del SPD», va dir. «Tots fem política per a les persones en aquest país. Dins d'això forma part el fet de no anteposar les ambicions personals als interessos del partit», ha afegit.

Des que va donar a conèixer dimecres la seva intenció de ser ministre d'Exteriors, nombroses veus de l'SPD es van alçar en contra que Schulz formés part del gabinet d'una gran coalició. D'acord amb el diari alemany Bild', això hauria portat a la cúpula del partit a donar un ultimàtum a Schulz per renunciar al càrrec fins divendres al migdia com a resposta al descontentament dels militants de l'SPD. Schulz va anunciar aquesta setmana també la seva decisió de cedir el seu lloc com a líder del partit a l'actual cap del grup parlamentari del partit, Andrea Nahles.

En un comunicat, Andrea Nalhes ha considerat que «la decisió de Martin Schulz es mereix el màxim respecte i reconeixement». «Tots sabem com ha estat de difícil per a ell prendre aquesta decisió. Això mostra la seva notable grandesa humana», va afegir. Per la seva banda, el president de l'SPD a Renània del Nord-Westfàlia, Michael Groschek, va considerar que aquesta decisió suposarà «una contribució necessària per enfortir la credibilitat de l'SPD». Aquest estat federat hauria estat el que hauria comandat el grup de pressió per evitar que Schulz formi part del nou Executiu.

«Martin Schulz s'ha sacrificat els últims mesos per l'SPD. El seu objectiu més important va ser sempre donar un nou començament a la política europea. Ara ell renuncia a les seves ambicions personals pel benestar de la socialdemocràcia. Això es mereix el nostre respecte», va valorar, per la seva banda, el secretari general de l'SPD, Lars Klingbeil.