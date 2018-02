La UE avisa Londres que no està garantida la transició del Brexit

La Unió Europea va avisar divendres al Govern britànic que «no està garantida» la transició de prop de dos anys que ofereix el bloc al Regne Unit per adaptar-se a les conseqüències del Brexit, a la llum dels «desacords importants» expressats per Londres, després d'una ronda de negociació a Brussel·les a la qual no va acudir el cap negociador britànic, David Davis.

«A la vista dels desacords, i per ser molt franc, la transició no està garantida ara per ara», va declarar el negociador europeu, l'excomissari Michel Barnier, en una roda de premsa després d'acabar la ronda de contactes.

Davis, al seu torn, va considerar «sorprenent» que el principal negociador de la UE, Michel Barnier, no tingui clara quina és la posició de les autoritats britàniques en relació amb el període de transició que es negocia per a l'etapa posterior a la ruptura.

La proposta de la UE a 27 –redactada per Brussel·les però pendent encara del suport dels Estats membres– apunta a una pròrroga de l'statu quo fins al desembre del 2020, període durant el qual el Regne Unit tindria accés al Mercat Únic i es mantindria a la Unió Duanera, però això sense veu en la presa de decisions de la UE ni representació en les institucions europees.

Entre les reserves de Londres destaca la seva negativa que els ciutadans europeus que arribin al Regne Unit durant aquest període de transició adquireixin els mateixos drets ciutadans que es respectaran per als que hi arribin abans del Brexit.

El Regne Unit també vol poder negar-se a aplicar noves normes comunitàries que siguin acordades o entrin en vigor durant el període de gràcia, cosa que la UE descarta, ja que considera que és una obligació per a qui segueixi actuant com a Estat membre.