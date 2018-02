El vent i el fred desllueixen el primer dissabte d'esquí després de les nevades

Després de la gran nevada de principis de setmana hi havia moltes expectatives a les estacions d'esquí per aquest cap de setmana però el vent i les temperatures gèlides han deslluït la jornada d'avui dissabte. Els complexos pirinencs han hagut de tancar les pistes de les parts altes on s'han registrat ràfegues que han superat els cent quilòmetres per hora. Tot i així els més valents que han desafiat el fred intens han trobat uns gruixos excepcionals i una neu de qualitat excel·lent i s'espera que demà diumenge el temps millori. Sigui com sigui, els complexos són optimistes perquè tenen neu garantida fins a finals de temporada, després de Setmana Santa. A les estacions lleidatanes tot fa preveure que es compliran les previsions de creixement del 4% que s'havien marcat al començament de la campanya amb la venda de més d'1,3 milions de forfets, segons el Patronat de Turisme de la Diputació.

A l'estació d'Espot, al Pallars Sobirà, només han posat en funcionament el telecadira que puja fins a la cota 2.000, on a primera hora del matí la temperatura ha arribat a onze graus sota zero amb una sensació de menys 30 graus per culpa del vent. A Port Ainé i a Boí-Taüll només s'ha pogut esquiar a les parts baixes i a Baqueira tota la zona de Bonaigua i part de Beret també s'ha tancat perquè el vent feia impracticable la pràctica de l'esport blanc. La mateixa situació s'ha repetit a l'estació solsonina de Port del Comte. El risc d'allaus continua marcat o fort al conjunt del Pirineu.

La meteorologia, per tant, ha fet la guitza i no ha permès aprofitar el primer dia d'un cap de setmana que es preveia excepcional després dels importants gruixos de més de dos metres de neu acumulats entre diumenge i dilluns passat. No obstant això, el sector confia poder aprofitar les condicions immillorables de la neu per culminar una bona temporada. Segons el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, si les previsions d'augment de venda de forfets s'acaben complint com tot fa preveure "que aquest hivern pot ser el millor de la dècada". A més, remarca que la neu acumulada garantirà també l'aigua durant el desgel per poder tenir una bona arrencada de la temporada de ràfting aquesta primavera.

Al sector de l'esquí nòrdic els potents gruixos acumulats fa que les estacions fins i tot es plantegin allargar la temporada més enllà de Setmana Santa, "no ens posem data de tancament, obrirem mentre hi hagi neu als circuits i els aficionats ens vinguin a visitar", assegura Imma Obiols, la portaveu de l'associació Tot Nòrdic que agrupa els set complexos d'esquí de fons del Pirineu (Guils Fontanera, Aransa, Tavascan, Tuixent-La Vansa, Virós-Vallferrera, Lles i Sant Joan de l'Erm). De moment, Obiols assevera que "estem vivint un dels millors caps de setmana en molts anys i els esquiadors estan gaudint d'unes condicions excepcionals". També ha remarcat els esforços que han fet els complexos per poder garantir els accessos amb la neteja de les carreteres.