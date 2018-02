Artadi rebutja que Puigdemont pugui ser nomenat com a "president simbòlic"

La portaveu de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha rebutjat aquest diumenge la possibilitat que el candidat de la seva formació, Carles Puigdemont, pugui ser nomenat com a "president simbòlic". "No considerem en cap cas que el president Puigdemont hagi de ser un president simbòlic", ha assegurat en una entrevista del diari Ara recollida per Europa Press. Artadi ha reiterat que Puigdemont és l'únic candidat de JxCat i del Parlament, i ha recordat que té el suport de la majoria absoluta dels diputats, per la qual cosa no entén "que s'estigui parlant de plans B o d'alternatives".

També ha rebutjat que ella pugui ser investida presidenta, després que en els últims dies hagi transcendit que Artadi podia ser la candidata alternativa de JxCat per a la Presidència. Ha explicat que JxCat ha presentat una proposició per modificar la llei de presidència per "posar per escrit i de manera explícita el que ni el reglament ni la llei prohibeixin", malgrat que afirma que Puigdemont ja es podia investir a distància sense necessitat de modificar aquesta llei.

"Ens han dit que amb la normativa actual no podem fer el que volem. Doncs nosaltres canviem la normativa", ha sostingut, en referència a la possibilitat que el Tribunal Constitucional (TC) pugui impugnar aquesta reforma.

Així mateix, ha alertat que, si el TC dictaminés que no es pot fer aquesta modificació, "seria una vulneració més" perquè, al seu judici, estaria dient al Parlament que no pot legislar.



Negociació

Artadi ha assegurat que "han fructificat algunes coses" en les negociacions i que el conflicte no ho tenen amb ERC ni la CUP, sinó amb l'Estat. A més, ha destacat que ningú vol noves eleccions, però que "és evident que no es pot descartar res". "No tindria sentit i tampoc estem tan allunyats per acabar en unes eleccions", ha sentenciat.



Eduard Pujol: "Ha de manar perquè ho van dir les urnes i perquè l'Estat no ho vol"

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, s'ha reafirmat en la postura d'investir president de la Generalitat a Carles Puigdemont i que exerceixi totes les seves funcions del càrrec. "Ha de fer de president i ha de manar", ha afirmat en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí. Pujol no contempla una presidència simbòlica, i considera que Puigdemont ha de ser investit perquè "ho van dir les urnes i no ho vol l'Estat".

El diputat de JxCat també espera un moviment del govern espanyol perquè "aquell qui oprimeix ha de canviar". "La fruita madura hi ha un dia que cau de l'arbre", ha asseverat. "Quins escenaris em proposa?", ha plantejat quan se li ha preguntat si contemplen alguna opció alternativa a investir Puigdemont.

Pujol creu que aquests dos mesos des de les eleccions han servit per posar en evidència l'estat espanyol i col·locar-lo "davant d'un gran mirall on s'han vist totes les mancances democràtiques". Finalment, ha fet una crida a d'altres formacions, i especialment al PSOE, a qui ha advertit que "si no reacciona, un dia no podrà mirar als ulls de Catalunya ni del seu electoral més tradicional".