Catalunya en Comú demana «més valentia» per proposar un candidat alternatiu a Puigdemont

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, va demanar ahir «més valentia» a ERC i la CUP per plantejar un candidat alternatiu a Puigdemont. «Els dos sumen 36 diputats, per sobre dels 34 de JxCat i, per tant, és factible que ERC pugui fer una proposta d'un altre candidat que estigui a Catalunya i no a Brussel·les. Instem que siguin una mica més valents», va assenyalar Alamany en un descans de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú. «Per als polítics no corre mai el temps però per a la gent del carrer sí que corre», va avisar la portaveu dels comuns. Alamany també va exigir a JxCat que deixi de «marejar la perdiu» amb iniciatives com la modificació de la Llei de la presidència. «Amb simbolismes el país no avança i ara la prioritat més absoluta passa per posar fi a l'aplicació de l'article 155 i recuperar la dignitat de Catalunya i les seves institucions», va afirmar la portaveu de Catalunya en Comú-Podem. «Tot plegat només allarga l'aplicació del 155. No forma part de la solució sinó del problema», va reflexionar, i va afegir que tampoc es mostra sorpresa amb l'informe dels lletrats del Parlament, en què s'afirma que el rellotge de la investidura ha quedat aturat.

«Nosaltres sempre havíem defensat que sense votació ni debat d'investidura el temps no corria», va afirmar Alamany. «Però no cal dir que urgeix un Govern a Catalunya com més aviat millor, i així deixar d'estar comandats per Soraya Sáenz de Santamaría», va reblar la portaveu dels comuns.

«El debat ara és o tenir un govern a Brussel·les o tenir un govern a Madrid. Per a nosaltres el govern hauria de ser a Catalunya i aquesta és una opció que també està en mans d'ERC», va concloure Alamany.