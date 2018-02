Josep Rull dóna més temps a Esquerra

El diputat electe de Junts per Catalunya Josep Rull va assegurar que l'acord amb ERC per engegar la legislatura arribarà però que s'han donat «més temps», tal com els ha demanat la formació republicana. Rull va assegurar que s'aconseguirà complir amb «l'equilibri» que demana la ciutadania: mantenir el mandat democràtic, investir Puigdemont, tenir un govern operatiu i «aixecar l'atrocitat que és el 155». El conseller destituït pel Govern espanyol va assegurar que se'n sortiran però va assenyalar que està costant a causa de «la pressió», «extraordinària i brutal», a la qual els sotmet l'Estat. Rull va assistir a Tortosa al ple d'investidura de l'alcaldessa Meritxell Roigé.

Rull va assegurar que l'acord amb ERC avança «lent» però va mostrar-se optimista que al final arribarà i que serà plenament «operatiu».