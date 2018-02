El TC anul·la l'acord de la mesa que va permetre la Llei del referèndum

El Tribunal Constitucional (TC) va declarar nul ahir l'acord de la mesa del Parlament que va permetre la tramitació i aprovació de la Llei del referèndum, que no va admetre la sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, per la qual cosa conclou que és van vulnerar els drets dels diputats.

Participació no discriminatòria

«La possibilitat de demanar aquest dictamen no pot ser suprimida per la cambra sense minvament de la integritat del mateix procediment legislatiu i alhora dels drets dels representants a exercir aquesta concreta facultat que la llei els confereix i que s'incorpora al seu estatus juridicoconstitucional», i va reiterar que el Parlament ha d'assegurar l'exercici dels drets i facultats dels parlamentaris, així com la participació no discriminatòria dels seus representants.