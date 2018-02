Alberto Fernández, del PP, acusa Colau d'excloure el castellà i fer-ne «escarni»

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va lamentar ahir que l'alcaldessa, Ada Colau, «fa escarni i exclusió lingüística», ja que, al seu judici, exclou el castellà dels cartells d'audiències públiques del districte de Ciutat Vella. Fernández va recordar que fa un any ja va lamentar una situació similar, que «Colau es va comprometre a rectificar, però un any després mantenen la mateixa actitud», va informar en un comunicat. També ha explicat que recorrerà la política lingüística de Colau, perquè «el castellà és tan oficial com el català».