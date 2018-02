Foment construirà a partir del 2022 la nova terminal satèl·lit de la T-1 del Prat

El Ministeri de Foment construirà a partir del 2022 el nou edifici satèl€lit de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat per impulsar els vols intercontinentals. El ministre Íñigo de la Serna ho ha anunciat aquest dilluns durant la presentació del Pla Director pel període 2017-2026. Segons De la Serna, es preveu una inversió de gairebé 200 milions d'euros per a aquesta nova ala, que inclourà 17 passarel€les per a grans aeronaus, mentre s'invertiran 255 MEUR per connectar aquesta zona amb les instal€lacions actuals de la T-1. "Volem facilitar les connexions a les companyies aèries a través d'un HUB eficient que resulti positiu per aquesta regió", ha destacat De la Serna. En conjunt, el Pla Director presentat avui pel ministre preveu 1.900 milions d'euros per als aeroports del Prat i Girona fins el 2026.