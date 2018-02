Granados implica Esperanza Aguirre i Ignacio González a la trama del finançament il·legal del PP de Madrid

L´exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados ha apuntat aquest dilluns davant el jutge de l´Audiència Nacional Manuel García Castellón a l´expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i al també expresident Ignacio González, en la suposada trama de finançament il·legal del PP de Madrid. També ha parlat de l´actual presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes, de qui ha afirmat que coneixia les decisions empresarials del Canal de Isabel II fruit d´una ´relació sentimental´ que va tenir amb Ignacio González. En declaracions a la premsa posteriors al seu testimoni voluntari davant el jutge en el cas ´Púnica´, Granados ha admès que hi havia "una campanya [electoral] paral·lela de reforçament a la campanya d´Esperanza Aguirre" que es gestionava "fora de l´àmbit del gerent regional del partit i del partit". Segons Granados, aquesta trama actuava "a les ordres d´Ignacio González" i estava pagada "a través de despeses de publicitat que s´encarregaven a empreses de l´àmbit de la Comunitat de Madrid".

Durant la seva declaració, on ha buscat contrarestar les acusacions de David Marjaliza –que l´assenyalen com a responsable d´adjudicacions irregulars- Granados ha recordat que Esperanza Aguirre i Ignacio González controlaven totes les decisions de la Comunitat de Madrid, també les que adoptaven les empreses públiques implicades en la trama, com Arpegio.