L'ANC exigeix als polítics assumir totes les «conseqüències penals»

L'ANC va reclamar ahir als partits independentistes que investeixin el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, «de manera efectiva, sense estar condicionats als desacreditats tribunals espa-nyols».

En un comunicat després d'una reunió del secretariat nacional de l'entitat, va demanar als polítics independentistes que estiguin «disposats a assumir les responsabilitats i conseqüències penals» d'investir Puigdemont, i que la mesa del Parlament tramiti la investidura a distància de Puigdemont a pesar de les advertències del Govern central.

«Demanem sentit de responsabilitat als polítics en el seu lideratge cap a la independència, assumint els riscos que això comporta», va defensar.

L'entitat va explicar que està preparant mobilitzacions «per donar suport a accions valentes o per exigir-les» i va avisar que es mobilitzarà si no hi ha acord per a la investidura.

També va assegurar que, si Puigdemont torna a Catalunya «per assumir el repte de liderar la creació efectiva de la República Catalana», l'ANC estarà al seu costat fins a les últimes conseqüències.

Per la seva part, la portaveu de JxCat al Parlament, Elsa Artadi, va rebutjar ahir la possibilitat que el candidat de la seva formació, Carles Puigdemont, pugui ser nomenat «president simbòlic».

«No considerem en cap cas que el president Puigdemont hagi de ser un president simbòlic», va assegurar en una entrevista concedida al diari Ara recollida per Europa Press.

Artadi va reiterar que Puigdemont és l'únic candidat de JxCat i del Parlament, i va recordar que té el suport de la majoria absoluta dels diputats, per la qual cosa no entén «que s'estigui parlant de plans B o d'alternatives».

També va rebutjar que ella pugui ser investida presidenta, després que en els últims dies hagi transcendit que Artadi podria ser la candidata alternativa de JxCat per a la presidència.



Una fórmula bicèfala

L'exconseller Toni Comín aposta per la fórmula bicèfala del proper Govern de la Generalitat. En una entrevista al programa FAQS de TV3 aquest dissabte a la nit, el diputat d'Esquerra va proposar que l'executiu «intern» a Sant Jaume aixequi el 155, i que tingui un «braç a l'exili» que, des de Brussel·les, «faci República» a partir dels mandats de l'1-O i el 21-D.

Comín creu que l'Estat assetjarà aquest Govern «intern», que només podrà fer «polítiques autonòmiques». El diputat republicà va assegurar que la confiança amb el president destituït i candidat a la investidura s'ha «enfortit» després de l'episodi dels missatges gravats fa dues setmanes.