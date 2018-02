Puigdemont acusa PP, C's i PSOE de tenir «por dels ciutadans lliures»

El president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dilluns al govern d'espanyol del PP, i als líders polítics de C's i el PSOE de tenir "por dels ciutadans lliures". En una publicació a Twitter on ha compartit diverses declaracions de dirigents dels partits partidaris del 155, Puigdemont ha dit que "malgrat tot" el que estan fent, els ciutadans els "acabaran passant pacíficament per sobre". "Orgullosos carcellers de la democràcia, garants de la persecució jurídica i mediàtica, de la violència verbal i policial", ha dit el líder de JxCat, acusant a PP, PSOE i C's de ser "portaveus de l'immobilisme feudal-35". "Quina por que teniu als ciutadans lliures! I malgrat tot el que feu, us passaran pacíficament pel damunt", ha dit Puigdemont, que ha compartit les declaracions del portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, dient que no tindran "cap contemplació" amb ell, o les de C's advertint de la continuïtat del 155 fins que hi hagi un govern "dins la llei". A més, Puigdemont també ha publicat una imatge d'una entrevista a José Bono on diu que la unitat d'Espanya està per damunt de la petició de comptes a Rajoy.