Boya diu davant de Llarena que no renunciarà «ni una coma» al programa cupaire

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya declararà demà davant del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i no renunciarà «ni una coma» al programa electoral amb què la formació anticapitalista es va presentar al 27-S i al fet que l'1-O «vam fer un referèndum i el vam guanyar». Així ho va afirmar ahir en un acte a Lleida, on també va assegurar que anirà «de cara» i va manifestar que « no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó».

Segons Boya, tota la causa per la qual està sent investigada pels delictes de rebel·lió i sedició es basa en un atestat de la Guàrdia Civil «parcial i interessat, que crea un relat que no es correspon amb la realitat perquè no hi va haver violència». En cas que acabés entrant a presó, situació que va qualificar com «el pitjor dels escenaris», es va mostrar convençuda que només en sortiria «quan tinguem la República». Davant aquesta possibilitat, va reclamar una «reacció política» que passi per una «estratègia conjunta i coordinada» dels partits i de tots els independentistes.