Catalunya és el territori més atractiu del sud d'Europa per als inversors

Catalunya és el territori més atractiu del sud d'Europa per invertir el 2018 i el 2019, segons un rànquing de la revista fDi Magazine del grup Financial Times.

Catalunya no només ocupa el primer lloc de la classificació per segona vegada consecutiva com el millor territori per invertir, sinó que també disposa de la millor estratègia per captar inversió estrangera. En la classificació, Catalunya està seguida per Madrid, Llombardia, Istanbul i Lisboa. De fet, la publicació fDi Magazine ja va reconèixer Catalunya com el territori més atractiu per invertir el 2016 i 2017.

Per elaborar el rànquing, que està considerat un dels més prestigiosos del món, la publicació analitza més de 450 regions i ciutats europees a partir de cinc criteris: el potencial econòmic, el capital humà i l'estil de vida, la rendibilitat, la connectivitat i el clima de negocis.

A més de reconèixer Catalunya com el territori més atractiu per invertir en els pròxims dos anys, fDi Magazine també ha destacat que Catalunya té la millor estratègia per captar inversió estrangera entre les grans regions d'Europa, és a dir, entre les que tenen més de quatre milions d'habitants. A continuació de Catalunya es troben Rin del Nord-Westfàlia (Alema-nya), Escòcia, Llombardia (Itàlia) i Emília-Romanya (Itàlia).

La principal estratègia per atraure inversions està liderada per la Generalitat, a través del Catalonia Trade & Investment. El seu objectiu és captar noves inversions productives a Catalunya, especialment en l'àmbit industrial, d'R+D, logística, o en altres sectors estratègics com els vehicles del futur, la salut, la indústria 4.0 o les tecnologies mòbils.

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, va destacar ahir que «és la segona vegada que Catalunya rep aquest reconeixement», que «posa de manifest que Catalunya té actius, el potencial i la determinació per consolidar-se com una de les regions més atractives d'Europ» pel que fa a la inversió estrangera.

A més, Aregio també va asse-nyalar que «Catalunya té una posició geoestratègica privilegiada, una sòlida base industrial, i una economia oberta al món i altament innovadora».