Detingut el president d'Oxfam per corrupció a Guatemala

L'expresident de Guatemala Álvaro Colom i nou persones més, entre elles l'exministre i actual president d'Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, han estat detingudes per un presumpte cas de corrupció vinculat a la implantació d'un nou model de transport, en concret amb la adquisició d'una flota d'autobusos que opera a la capital.

L'operació, confirmada per la Fiscalia i per la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala (CICIG), analitza les suposades corrupteles en la implantació del Transurbano durant l'Administració de la Unitat Nacional de l'Esperança (UNE), que va governar el país entre 2008 i 2012. Als sospitosos se'ls investiga per delictes de peculat (malversació) i frau.

"Per a nosaltres tot és legal, però esperem què és el que el jutge diu", ha dit Colom, de 66 anys, a l'arribar als tribunals, segons l'agència de notícies Reuters.

La llista de detinguts en el marc d'aquest operatiu inclou els noms d'antics ministres de Governació, Finances, Educació, Defensa, Treball, Salut, Cultura i Ambient, així com el d'un exviceministre d'Economia, segons informa el diari local 'Premsa Lliure '.

L'arrest de l'exministre Fonts, president d'Oxfam des d'abril de 2015, suma un nou capítol a l'onada de polèmiques que han esquitxat l'organització en els últims dies, després que la setmana passada sortissin a la llum escàndols sexuals atribuïts al personal en Txad i Haití. La subdirectora va presentar dilluns la seva dimissió per aquests fets.

L'ONG ha fet públic un comunicat en què ha confirmat que està al corrent de les indagacions obertes a Guatemala i que així l'hi ha transmès als seus principals directius. Segons la nota, Fuentes "ha assegurat que ha cooperat plenament amb les investigacions amb la confiança que no va transgredir de forma conscient regles o procediments".