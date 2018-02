Enxampen funcionaris de Justícia fitxant i marxant

Un equip de reporters del programa 'En el punto de mira' de Cuatro ha gravat funcionaris de la Ciutat de la Justícia de València fitxant i marxant tot seguit. Les imatges gravades mostren com nombrosos treballadors arriben, entren per la porta reservada al personal, fitxen i marxen.

Les càmeres del programa han enxampat in fraganti, per exemple, una dona que aparca en doble fila, fitxa i marxa amb el seu cotxe. Després de seguir-la, els periodistes descobreixen com la dona esmorza, fa compres en un supermercat i visita una botiga de telefonia mòbil. L'endemà, dues funcionàries se'n van de rebaixes només arribar a la feina.

La història no és nova. Fa set anys, mig centenar d'empleats públics dels jutjats van ser sorpresos entrant a primera hora del matí per fitxar mitjançant el control de la petjada i sortint pocs minuts després per la mateixa porta, segons va denunciar el diari Levante-EMV, del mateix grup editorial de aquest rotatiu.

El 2011, la Conselleria de Justícia va prendre algunes mesures per evitar el frau. Entre elles, a més de resoldre les incidències tècniques dels lectors biomètrics, va començar a controlar amb funcionaris d'incògnit als empleats públics dels jutjats que incomplien l'horari.