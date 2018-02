El Govern espanyol diu que el 155 continuarà «fins que faci falta»

El Govern espanyol «no consentirà de cap manera» una investidura simbòlica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, segons va afirmar ahir el portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista a RNE.

«Això de simbòlic no existeix i deu ser per donar algun sou a aquesta persona que està acusada de delictes molt greus i que ha fugit de la justícia», va assenyalar abans de dir que «cal no tenir cap contemplació amb ell». Segons el ministre, l'executiu espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional una hipotètica reforma exprés de la Llei de presidència de la Generalitat. «Té poc recorregut perquè és il·legal, i aprovar-la seria un error». Méndez de Vigo també va afirmar que l'aplicació del 155 continuarà «fins que faci falta»: «El 155 és el que ha portat estabilitat a Catalunya, respecte a l'ordre constitucional i autonòmic, i, per tant, mentre no hi hagi un govern a Catalunya que es constitueixi d'acord a la llei i es mantingui dins del marc de l'ordre constitucional i de l'Estatut, continuarà».

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, també va afirmar en una entrevista a Telecinco que una investidura simbòlica de Puigdemont és «absolutament impossible» i va instar la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a presentar la seva candidatura malgrat no tenir els suports suficients per fer córrer el rellotge. «La senyora Arrimadas podria ser la manera de desbloquejar la situació», va insistir.