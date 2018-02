Investiguen si Calella va cometre «frau de fluid elèctric» per encendre un llaç groc per Nadal

Un jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil investigar l´Ajuntament de Calella per un presumpte delicte de "frau de fluid elèctric" per haver encés un llaç groc a la façana del consistori durant les festes nadalenques. Segons ha explicat a la ràdio municipal el regidor de Seguretat Ciutadana, Albert Torrent, ja hauria declarat com a testimoni un treballador de la Brigada Municipal.

Torrent, però, confia que el cas s´acabi arxivant quan els investigadors preguntin quin va ser el consum elèctric que va suposar la iniciativa: "Veuran que no constitueix cap delicte". Tot i això, el regidor es mostra igualment sorprès i ironitza sobre la iniciativa del jutge: "La contractació de l´enllumenat públic és pels llums de Nadal i un jutge ha decidit que un llaç groc no ho és".

L´Ajuntament de Calella ha declinat fer cap més valoració.