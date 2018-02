Israel estudia annexionar-se els assentaments de Cisjordània

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va admetre ahir que el seu govern analitza amb el d'Estats Units la possible annexió dels assentaments de Cisjordània. L'Autoritat Palestina ja ha criticat durament aquesta possibilitat. Per a Netanyahu, això suposaria expandir la «sobirania israeliana» als assentaments que les Nacions Unides consideren il·legals. El dirigent palestí Nabil Abu Rudeinah, portaveu del president Mahmud Abbas, va advertir des de Rússia que un pas unilateral per part d'Israel destruiria tots els esforços per intentar salvar el procés de pau».