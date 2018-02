La militància del PSOE podrà decidir en acords postelectorals

La militància del PSOE tindrà l'última paraula en els acords postelectorals que negociï el partit, tant si es tracta d'aliances per governar com de donar suport a la investidura d'un candidat que no sigui socialista, segons l'esbor-rany del reglament aprovat ahir per l'Executiva Federal i que haurà d'aprovar el Comitè Federal el 17 de febrer a Aranjuez.

El document, que equival al corpus normatiu que guiarà l'acció del partit, aglutina en un sol text el que abans es dividia en diversos reglaments, i estableix l'obligatorietat de convocar consultes entre la militància en aquests dos casos i en tots els nivells (municipal, autonòmic i estatal), amb resultat vinculant.