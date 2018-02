Montoro diu als barons que no es condonarà deute a les CA

El president espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, van prometre ahir als presidents autonòmics del PP que no condonaran part del deute que les comunitats autònomes han contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Ho van confirmar a la sortida del dinar el president de Castella-Lleó, Juan Vicente Herrera, i el de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. «No s'entendria que a aquells que deuen diners, fins i tot els que deuen més diners, se'ls condoni aquest deute, perquè si no tindríem moltes dificultats per explicar als ciutadans que cal seguir pagant impostos», va dir Feijóo. El ministre sí que va apuntar a la possibilitat d'activar altres mecanismes de reestructuració del deute o flexibilitzar els terminis de pagament, «però condonar va en contra de qualsevol principi econòmic i moral, i ha quedat clar que no hi haurà quitança del deute de les CA», va dir Feijóo.

Montoro va aclarir així la qüestió després que la setmana passada obrís la porta a la possibilitat de condonació del deute en unes declaracions on va apuntar que cal veure «quina part del deute» de les autonomies «correspon a la insuficiència del sistema de finançament». L'objectiu del ministre és dur a terme una reestructuració del conjunt del deute que englobi el conjunt dels territoris, no només aquells que han contret més deute amb el FLA.