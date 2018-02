La nena morta de meningitis estava vacunada i Salut diu que es tracta d'un cas «aïllat»

La nena d'onze mesos de Golmés (Pla d'Urgell) que va morir divendres passat a causa d'una meningitis «havia seguit perfectament el calendari de vacunes». Així ho va assegurar ahir el cap d'Epidemiologia de la Regió sanitària de Lleida, Pere Godoy, que va afegir que malgrat tot la nena «ha tingut la malaltia i no l'ha pogut superar en una situació infreqüent» que fa que aquest sigui un cas «aïllat i esporàdic».

Des del primer moment en què es va tenir sospita que la nena podia tenir la malaltia es va activar el protocol de mesures de quimioprofilaxi entre familiars i coneguts que haguessin pogut mantenir-hi un «contacte íntim». Segons Godoy, es va delimitar les persones candidates a la llar d'infants on anava la petita i ara «el tema està tancat» sense risc de contagi. Això no obstant, Salut ha recomanat que durant els propers 15 dies les famílies estiguin «amatents» a detectar els símptomes de la malaltia, com la febre alta.