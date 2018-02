El nou fiscal superior de Catalunya es mostra compromès amb la Constitució

El nou fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va reiterar ahir el compromís del ministeri públic amb la Constitució espanyola i va dir que «en un estat de dret no hi ha justícia sense legalitat». Bañeres va admetre que en els últims temps hi ha hagut «incertesa» a Catalunya, cosa que suposa un «retrocés en les relacions socials i econòmiques».

En el discurs de presa de possessió davant del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, i del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, Bañeres va recordar el seu predecessor, mort al novembre, José María Romero de Tejada, de qui va elogiar les seves bones maneres tot i els moments «difícils». Així, el nou fiscal superior de Catalunya va criticar que la incertesa ha fet «retrocedir les relacions socials i econòmiques» i va assegurar que els drets humans «són defensats a través de les lleis i els jutges».

Per la seva banda, la nova fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón, va lamentar que certs poders públics i part de l'opinió pública tinguin «recels i rebutgin l'actuació de la fiscalia», que va dir que no practica «cap mena de discriminació per motius ideològics o d'opinió». Talón va afegir que la fiscalia es mantindrà «ferma» en la defensa del marc legal i el respecte a la llei.