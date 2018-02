El Prat tindrà una terminal satèl·lit per impulsar vols intercontinentals

El ministeri de Foment construirà a partir del 2022 el nou edifici satèl·lit de la terminal 1 de l'aeroport del Prat per impulsar els vols intercontinentals. El ministre Íñigo de la Serna ho va anunciar ahir durant la presentació del Pla Director per al període 2017-2026. Segons De la Serna, es preveu una inversió de gairebé 200 milions d'euros per a aquesta nova ala, que inclourà 17 passarel·les per a grans aeronaus, mentre s'invertiran 255 milions per connectar aquesta zona amb les instal·lacions actuals de la T-1.

«Volem facilitar les connexions a les companyies aèries a través d'un hub eficient que resulti positiu per a la regió», va destacar De la Serna. En conjunt, el Pla Director presentat pel ministre preveu 1.900 milions d'euros per als aeroports del Prat i Girona fins al 2026. D'aquests, 521 corresponen a les instal·lacions de Barcelona fins el 2021, i 690 són els que s'hi invertiran fins al 2026. La resta, 383 milions, són els diners destinats a l'aeroport gironí, que De la Serna va reiterar que vol convertir en la «quarta pista» del Prat. De cara al 2026, el ministre de Foment va assegurar que la previsió per a l'aeroport de Barcelona és assolir els 70 milions de passatgers, ampliant els 55 milions actuals. Per aquest motiu, va recordar que els plans de creixement preveuen remodelar el dic sud, millorar el funcionament de la T-1 i també els sistemes de càrrega.



«Apropar la T-1 al centre»

Al mateix temps, durant la primera meitat del Pla Director, Foment també treballa en la millora de les connexions amb el servei de Rodalies, on es preveu una inversió de 400 milions d'euros amb l'objectiu d'apropar la T-1 «al centre de Barcelona en 20 minuts», va dir De la Serna. A partir del 2022 i fins el 2026, la segona part del Pla Director posa fil a l'agulla sobre el nou edifici satèl·lit d'aquesta terminal, anunciat anteriorment però mai abans concretat. Si bé el ministre no va detallar calendaris de construcció, sí que va assegurar que s'hi invertiran 200 milions d'euros per donar sortida a l'auge dels vols intercontinentals. Per aquest motiu, es preveu la construcció de 17 passarel·les per a grans aeronaus.

Lligat a aquesta inversió, De la Serna va anunciar una despesa de 255 milions més per a les connexions automatitzades per a passatgers i equipatges amb aquest nou edifici satèl·lit, alhora que també es destinaran 70 milions per a una plataforma d'estacionament d'avions. Finalment, per l'increment de passatgers previst, també s'ampliarà l'aparcament de cotxes de la T-1. I és que, segons el ministre, els vols intercontinentals operats des del Prat han passat de representar el 3% del trànsit aeri de Barcelona durant l'any 2005 a significar el 10% durant aquest darrer 2017.



Desenvolupament immobiliari

D'altra banda, De la Serna va avançar tímidament la voluntat d'afrontar el desenvolupament immobiliari de l'àmbit de l'aeroport. La primera fase d'aquest pla, va explicar el ministre, afrontarà qüestions logístiques i de desenvolupament hoteler, mentre que en una segona fase es fomentarà la implantació d'empreses vinculades al comerç digital.