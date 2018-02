Salut sancionarà els organitzadors d'un congrés sobre càncer a Barcelona

El departament de Salut ha obert un expedient sancionador a l'organització del congrés sobre càncer titulat «Un mundo sin càncer. Lo que tu medico no te está contando», que va tenir lloc el 13 de gener a Barcelona, arran de la denúncia interposada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. L'expedient es concreta amb la imposició d'una sanció econòmica perquè, durant l'acte, es va fer publicitat i/o promoció comercial de productes, materials, substàncies i mètodes que s'anuncien o es presenten com a útils per al diagnòstic, prevenció o tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics. Salut va informar ahir que per aquest tipus d'actes s'actuarà en consonància amb els presumptes perjudicis sanitaris que es puguin ocasionar per la informació facilitada sobre les malalties oncològiques, que podrien generar confusió i engany entre els ciutadans.