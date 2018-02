Santi Vidal declara que les seves afirmacions de l'1-O no eren certes i van ser atrevides

L'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal ha explicat al jutge que investiga l'1-O que les seves afirmacions sobre que el Govern tenia dades fiscals dels catalans de manera il·legal i que hi havia una partida per al referèndum no eren certes, les va dir en el marc d'un acte fent una interpel·lació dialèctica atrevida i sobre temes futuribles, han informat fonts jurídiques.

L'exjutge ha declarat com investigat aquest dimarts durant uns 45 minuts davant el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que instrueix una causa sobre l'organització del referèndum de l'1-O.

Segons les citades fonts, Vidal només ha respost a preguntes de la seva defensa, que li ha preguntat sobre les afirmacions que van motivar la querella que va originar aquesta investigació: que la Generalitat tenia les dades fiscals de tots els catalans malgrat ser il·legal, que sabia quins jutges es quedarien quan Catalunya fos independent i que hi havia partides ocultes per al referèndum.

Ha emmarcat aquestes afirmacions en actes polítics i ha indicat que es referia a qüestions que estaven sobre la taula i de les quals es discutia, sense que per això fossin una realitat.

Vidal ha assegurat que les afirmacions que va fer en diferents actes polítics no es corresponien amb la realitat, eren plantejaments de treball i hipòtesi de futur, que es van fer en actes fruit d'interpel·lacions dialèctiques en un context molt concret, i que de fet va dimitir quan va esclatar la polèmica i ell mateix i el Govern van assegurar que eren falses.

Santi Vidal havia arribat aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia poc abans de les 16 hores, quan estava citat pel jutge, i ha sortit sense fer declaracions abrigallat per diputats d'ERC al Parlament Anna Caula i Òscar Peris i els senadors Robert Masih, Jordi Martí i Miquel Aubà.

Segons fonts jurídiques, Vidal ha demanat el seu reingrés a la carrera davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després de tres anys de suspensió del càrrec per participar en la redacció d'un esborrany de futura constitució catalana.

Ara està a l'espera que finalitzin tots els tràmits i que el Consell decideixi si pot retornar a la carrera i en quina plaça.

Carles Viver i Pi-Sunyer va assessorar en la creació d'estructures d'Estat



L'exdirector de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) i exmagistrat del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, també ha declarat com investigat, durant aproximadament una hora davant el jutge, i després no ha volgut fer declaracions a la premsa. Segons fonts jurídiques, a Viver --que ha respost la seva defensa, el jutge i el fiscal, però no les altres acusacions-- li han preguntat pels seus càrrecs vinculats al Govern, com quan va ser director de l'IEA, i ha explicat que era un tècnic que redactava informes tècnics.

Així mateix, unes altres fonts consultades han indicat que a la seva declaració ha explicat que assessorava al Govern de Carles Puigdemont en temes jurídics i que també va donar la seva opinió en lleis com la del referèndum i la de transitorietat jurídica. Sempre, però, hauria advertit que no es podia executar res ni publicar-ho al DOGC, perquè el Tribunal Constitucional ho havia prohibit.

Aquest jutjat té oberta una investigació contra una trentena de persones pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, revelació de secret, malversació, desobediència i prevaricació.

Precisament la investigació va arrencar al febrer per dues denúncies --una d'elles de Vox-- contra Santi Vidal, per les seves declaracions sobre que el Govern posseïa de forma il·legal dades fiscals dels catalans i una partida secreta per crear estructures d'Estat, encara que Vidal encara no havia estat citat per aquests fets.

Vox els considera els cervells intel·lectuals del procés



L'advocat de Vox, Juan Cremades, ha explicat als mitjans que les declaracions dels dos juristes han corroborat que són "els cervells intel·lectuals o jurídics del procés secessionista".

Segons l'advocat, Vidal ha dit davant el jutge que "les declaracions es van realitzar, i ha justificat que hauria d'haver parlat en futur i no en present", però segons aquesta acusació els fets queden perfectament corroborats.