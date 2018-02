El TC declara nul l'ús «preferent» de l'aranès a les administracions

El Tribunal Constitucional va estimar ahir parcialment el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2011 contra diversos preceptes de la Llei de l'Occità aprovada pel Parlament. Concretament, va declarar nul l'ús «preferent» de l'aranès per part del Conselh Generau d'Aran, les administracions locals que en depenen, els mitjans de comunicació públics, l'ensenyament i la toponímia, així com de la Generalitat i l'Estat, recollit en diversos articles de la norma. La sentència entén que l'atribució de preferent en els àmbits referits imposa la «primacia» de l'aranès per sobre del català i el castellà, també cooficials en el territori, una circumstància que l'alt tribunal argumenta que no és compatible amb la Constitució.

Per contra, el tribunal sí que considera constitucional considerar l'aranès com a llengua «normalment emprada per les administracions catalanes en les seves relacions amb l'Aran», ja que l'ús «normal» no implica cap exclusió ni preferència per sobre de les altres dues llengües oficials. Així mateix, considera que l'atribució de preeminència és contrària a l'article 3 de la Constitució. En aquest sentit, creu que la determinació de «preferència» en l'ús de la llengua oficial «transcendeix la mera descripció d'una realitat lingüística». Així, considera que implica la primacia d'una llengua per sobre d'una altra «en prejudici de l'equilibri entre dues llengües igualment oficials».