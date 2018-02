Boya declara al Suprem durant més d'una hora i cap de les parts demana per a ella mesures cautelars

L´exdiputada de la CUP Mireia Boya ha declarat aquest dimecres davant el jutge de l´Audiència Nacional Pablo Llarena que la declaració d´independència del 27 d´octubre no va ser "cosmètica" sinó que buscava "la seva efectivitat real", segons han apuntat fonts de l´acusació particular de VOX. La declaració ha acabat a les 12.20, una hora i deu minuts després de començar, i ni la Fiscalia ni les parts han demanat mesures cautelars. Boya ha contestat només les preguntes de la seva defensa i del jutge Llarena.

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa del procés sobiranista, ha començat a interrogar Boya a les 11.10 hores, gairebé una hora després de l'arribada de la cupaire a les portes de la seu judicial acompanyada per representates de la CUP, JxCat, ERC i Demòcrates.

En una roda de premsa oferta dilluns passat Boya va assegurar que si l'empresonessin pel procés sobiranista només sortiria quan hi hagués una república a Catalunya, si bé fonts de l'acusació consultades per Europa Press assenyalen que en principi no està previst que ni la Fiscalia ni l'acusació particular exercida per Vox sol·licitin la mesura de presó provisional per a la investigada.

L'exdiputada ha entrat a la seu del Suprem passades les 10:30 hores mentre companys de la CUP li mostraven frases d'ànim com 'No estàs sola' i entonaven càntics per la independència.

Procedents de dos autobusos, prop d'un centenar de persones que l'acompanyaven davant la seva declaració judicial duien banderes independentistes i han col·locat al carrer una urna de cartró coronada per una estelada i l'Estàtua de la Llibertat de Nova York.

Boya preveu declarar al jutge que la causa del tribunal s'ha construït sobre un atestat de la Guàrdia Civil gens fonamentat objectivament, "parcial i interessat", i que es construeix un relat de violència que només va existir per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'1-O davant els col·legis electorals, segons va anunciar en una compareixença pública.

El jutge instructor va ampliar en un acte del passat 22 de desembre la investigació, que es dirigeix ja contra un total de 28 persones pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació per la seva participació "especial i destacada en el procés independentista.

Membre del comitè estratègic



Aquesta decisió la va prendre després de conèixer l'informe de la Guàrdia Civil en el qual s'assenyala que, entre d'altres, "la presidenta del grup parlamentari de la CUP --sense citar el nom de Boya-- hauria format part d'un comitè estratègic citat en un document anomenat 'Enfocats' per declarar unilateralment la independència de Catalunya.

Aquest document 'Enfocats', una espècie el full de ruta per a la creació d'un nou Estat, va ser confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'ex-vicepresident Oriol Junqueras.

En aquest comitè estratègic hi havia aquests sis investigats juntament amb altres imputats en la causa com l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont --a Bèlgica--; l'exvicepresident Oriol Junqueras; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez; el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart --els tres a la presó--; i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i l'exmembre de la Mesa Lluís Maria Corominas (PDeCAT).

Entre els dirigents polítics que han acompanyat aquest dimecres Boya hi ha per part de la CUP i diputats del Parlament Maria Sirvent, Natàlia Sànchez, Vidal Aragonés, els exdiputats Gabriela Serra i Albert Botran, la regidora de Barcelona Eulàlia Reguant i el regidor de Vic Joan Coma.

Des de JxCat hi han acudit les diputades del Parlament Anna Geli i Aurora Madaula, mentre que per part d'ERC ha pogut veure's Jenn Díaz, Ruben Wagensberg, David Rodríguez i Anna Caula, i el diputat al Congrés Gabriel Rufián.

Amb la declaració de Boya arrenca un període de compareixences clau al Suprem, on està previst que el dilluns 19 de febrer hi acudeixin la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; el dimarts 20 serà el torn de l'expresident Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras, i el dimecres 21, el d'Anna Gabriel (CUP).