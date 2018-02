Inspeccionen una càrnia denunciada per «Salvados»

Inspeccionen una càrnia denunciada per «Salvados»

La inspecció de Treball ha visitat avui Le Porc Gourmet, una empresa càrnia situada a Santa Eugènia de Berga (Osona). Es tracta d'una de les empreses denunciades pel polèmic programa 'Slavados' de Jordi Èvole fa un parell de setmanes per les seves pràctiques laborals.

Segons han explicat fonts de Treball a l'ACN, la inspecció s'emmarca en la intensificació que s'ha produït en els darrers dos anys en el sector de les empreses càrnies per comprovar si compleixen la normativa laboral. Un dels aspectes en què fa incidència Inspecció de Treball és en el compliment de la llei de cooperatives i si hi ha l'existència de 'falses cooperatives'. La inspecció ha generat expectativa a l'exterior de l'escorxador, ja que compta amb el suport de la Policia Nacional i a les portes de l'empresa hi ha al voltant de vuit furgonetes i diversos vehicles policials. Es dona el cas que en les darreres setmanes s'han intensificat les queixes i denuncies del comitè d'empresa de Le Porc Gourmet davant de l'acomiadament de diversos treballadors. El passat 8 de febrer el col·lectiu 'Càrnies en Lluita' va portar el cas al parlament i va rebre el suport dels grups de la CUP, ERC i CatECP.

La presència del cos de la Policia Nacional en comptes dels Mossos d'Esquadra es deu al fet que la policia espanyola és qui té competències en matèria d'estrangeria. Segons fonts properes a la investigació, aquesta empresa càrnia té un elevat nombre d'estrangers treballant a les seves instal·lacions.